Gölmarmara'daki yol yapım çalışması tam not aldı
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Gölmarmara'daki yol yapım çalışması tam not aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölmarmara'da yapılan yol çalışması, mahalle muhtarlarından tam not aldı.

Gölmarmara'daki yol yapım çalışması tam not aldı
22.08.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:07

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölmarmara'da yapılan yol çalışması, mahalle muhtarlarından tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Gölmarmara ilçesi Beyler-Kılcanlar-Yeniköy mahalleleri arasında yapılan yol çalışması sonrasında mahalle muhtarlarının görüşleri alındı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nuray Çevirmeci mahalle muhtarlarını ziyaret ederek onlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından gönderilen saatleri hediye ederek, görüşlerini dinledi. Beyler ve Yeniköy Mahalle Muhtarları ile yapımı tamamlanan yol üzerinde incelemelerde bulunan Çevirmeciye, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Kağan Tunçelli eşlik etti.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Şenol Kaya, yolların daha önce kötü durumda olduğunu belirterek, "Allah razı olsun şimdi yol yapıldı, çok rahatladık. Yeniköy, Beyler, Kılcanlar Mahallesi'nden başlandı yol yapımına. Şimdi de Kemerdamları ve Salihli yolunda çalışmalar var. Çok memnunuz, köylülerimiz de memnun. Mahalle muhtarı olarak bende memnunum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır azalık yapmaktaydım. Şimdi büyükşehir olunca daha çok rahat ettik. Bir telefon ettiğim zaman anında geliyorlar. Her türlü sorunumuzu çözüyorlar. Yapılan çalışmalar için teşekkürler. Cengiz Ergün başkanımızı bir gün buralara gelmesi için davet ediyoruz. Gölmarmara-Akpınar yolunun da sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz" dedi.

Beyler Mahalle Muhtarı Himmet Özbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden ve yaptığı çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, "Yollarımız önceden kötüydü, yollarımız tamamlandı, çok güzel oldu. Köylerimizin altyapısı, üstyapısı tamamlandı. Büyükşehir olunca başka bir mahalle olduk. Yolun eski halinde güvenli gidemiyorduk. Şimdi istediğimiz gibi gidiyoruz. Yol dar olduğu için eskiden arazilerimiz zarar görüyordu, şarampole araçlar çıkıyordu, şimdi öyle bir sorunumuz kalmadı. Burası 7 köyü birbirine bağlıyor. Aynı zamanda Köprübaşı-Demirci-Gördes ve Salihli'ye bağlıyor. Çok işlek bir yol burası. Yapılan reflektörler ile yol güvenli hale geldi. Önceden yol görünmüyordu, domuzlar yola çıkıyordu, kazalar meydana geliyordu, yolun nerde olduğu belli olmuyordu, şimdi ise yolu görüyor, rahat ve güvenli bir şekilde gidiyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, çok güzel hizmetler veriyor. Cengiz Başkan çok güzel yatırımlar yaptı, gözle görüyoruz ama biz anlatamıyoruz, yapılan her şeye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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