Göllüce'ye orman, Yalangoz'a lavanta bahçesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" Projesi kapsamında belirlediği şehir merkezindeki 14 noktada ağaç dikme çalışmasındaki sıradaki durağı Göllüce Mahallesi'nde Seyrantepe Stadı karşısı oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" Projesi kapsamında belirlediği şehir merkezindeki 14 noktada ağaç dikme çalışmasındaki sıradaki durağı Göllüce Mahallesi'nde Seyrantepe Stadı karşısı oldu.

Geleceğe daha yaşanır ve yeşil bir Gaziantep bırakmak amacıyla şehirde belirlenen 14 nokta ve uygun olan okul bahçelerinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği sürüyor. Gaziantep Modeli ile kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin (STK) işbirliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" Projesi doğrultusunda her hafta sonu yapılan ağaçlandırma çalışmalarına Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Göllüce Mahallesi'nde devam edildi. Seyrantepe Stadı karşısında belirlenen ve Gaziantep Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile yapılan protokol kapsamında ortak yapılan ağaçlandırma çalışmasına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven katıldı. Gül-Cengiz Gülenler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerin katıldığı, boylu fidanların dikildiği törenle geleceğe nefes verildi.

Lavanta tarlalarıyla üretici kazanacak

GAP Bölge Kalkınma Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde finanse edilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın eş finansman desteği ile "Şehitkamil Lavanta Kokuyor Üreticinin Yüzü Gülüyor Projesi" için ilk çalışma Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Yavangoz Kırsal Mahallesi'nde başladı. Bahçe tesisi için ilk lavanta fidesinin dikimini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül yaptı. Yavangoz ile birlikte Öğümsöğüt, Karacaören, Bedirkent ve Erikli Kırsal Mahalleleri'nde yaşayan 10 çiftçi ile 5'er dönümlük alanda yürütülecek proje kapsamında lavanta bahçesi oluşturulacak. Bahçelerle lavantanın hem ticaretinin yapılıp hem de Gazi şehrin turizm potansiyeline katkı sağlayarak, kırsal turizmi canlandırılması ve kadın istihdamı hedefleniyor.

Son yıllarda oldukça rağbet gören lavanta yetiştiriciliği özellikle kıraç tarım arazilerinde pek çok kişinin ilgisini çekiyor. İlaç, gıda, kozmetik ve sağlık sektöründe lavantaya olan talep yükselirken yağ bakımından dünyada en çok ticareti yapılan ürünler arasında. Ekonomik değeri haricinde lavanta tarlaları doğal bir fotoğraf stüdyosu görevi görerek yerli ve yabancıların ilgisini çekiyor.

"Gazi şehri cennete dönüştüreceğiz"

Göllüce'de gerçekleşen ağaç dikim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti, ağaçlandırmanın bir devlet duruşu olduğunu belirterek, "Gaziantep Modeli'nde ise valimizin liderliğinde STK'lar ile birlikte 'Bu şehri daha ne kadar yeşertiriz, yemyeşile boyayabiliriz?', 'Dünya'yı nasıl cennet yapabiliriz?' bunun derdindeyiz. Bunu devam ettirmek ve kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmak, çocuklarımıza, geleceğe taşımak için bu projede muhasebeciler, akaryakıtçılar gibi sivil toplum örgütlerine, TEMA Vakfı'na teşekkür ediyorum. Bizim inancımızda 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin!' diyor. Toprak anadır, vatandır, yardır, tevazudur. Toprağı fidanla her birleştirdiğiniz zaman Gazi şehri cennete dönüştüreceğiz" diye konuştu.

"27 milyon ağaç dikmek için yola çıktık"

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı konuşmada ise Gaziantep'te 27 milyon ağaç dikilmesi için yola çıktıklarını hatırlatarak, "Öncelikle kendi zihnimize yerleştireceğiz sonrada uygun olan alanları yeşerteceğiz. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerin çok büyük katkıları var. Bugün gördüğünüz gibi çok boylu fidanlar dikiliyor. Toprağına göre türlü ağaçlar dikiliyor. Buradaki ağaçlar yakışmış. Özellikle odalarımız bu konuda verimli. Sorunun değil çözümün parçaları oldular" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı