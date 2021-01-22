Göller Bölgesi'nde su kuşu sayımı başladı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Göller Bölgesi kış ortası su kuşu sayımı başladı.

DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, sulak alanlar açısından zengin olan bölgede kışlayan su kuşu popülasyonunu tespit etmek üzere her yıl düzenli gerçekleştirdikleri kış ortası su kuşu sayım çalışmalarına, Burdur göllerinde sayım ile başladıklarını söyledi. Çalışmaların Av Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bugüne kadar Burdur, Çorak, Yarışlı, Salda, Karataş, Gölhisar, Yazır, Kızıllar, Yapraklı baraj gölleri, Isparta Eğirdir, Kovada ve Gölcük göllerinin sayımı yapıldı. Bugün ise son olarak Isparta ve Konya illerimizde yer alan Beyşehir Gölü'nün sayımı ile bölgemizdeki sulak alanların sayımı tamamlanmış olacak" dedi.

Sayımların amacının, alanlar ve türler bazında su kuşu popülasyonunun kısa ve uzun vadede gösterdiği değişimleri, türlerin kış aylarındaki dağılımlarını belirlemek ve ortaya çıkan veriler ışığında alanlar ve kuş türleri için koruma öncelikleri oluşturmak olduğunu kaydeden Tamer Yılmaz, "Kış ortası su kuşu sayımı yapılan tüm ülkelerden toplanan verilerin birleştirilmesi sonunda su kuşlarının biyocoğrafik popülasyonları ve sulak alanlar hakkında çok önemli bilgiler edinilmektedir. Elde edilen tüm veriler aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından da kullanılarak türlerin kırmızı liste statü değerlendirmeleri yapılmaktadır" diye konuştu.Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yıl Göller Bölgesi kış ortası su kuşu sayımı sonucunda, 17 sulak alanda 43 türden 736 bin 289 su kuşu saymıştık. En çok Eğirdir, Beyşehir ve Kovada göllerinde kuş sayımı yapılmıştı. Bu yıl henüz sayımlar tamamlanmadı, ancak geçen yıla oranla mevsimsel değişikliklerden dolayı bir miktar düşüş olabileceğini düşünmekteyiz. Şu ana kadar sulak alanlarda en çok görülen su kuşu sakarmeke, angıt ve çamurcun ördekleri. Sayımlarımıza katılan ve destek veren herkese kurumumuz adına teşekkür ederiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN