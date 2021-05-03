Gölhisar Vefa Sosyal Destek Grupları sokak hayvanlarını unutmadı
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Gölhisar Vefa Sosyal Destek Grupları sokak hayvanlarını unutmadı

Gölhisar Vefa Sosyal Destek Grupları sokak hayvanlarını unutmadı
Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları, tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grupları, tam kapanmada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Ekipler, sokak aralarındaki ve geçici hayvan barınağındaki köpek ve kediler için mama ve su bıraktı.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da ekiplere katılarak sokak hayvanlarını besledi.

Belediye ekiplerinin de sokağa çıkma kısıtlamasında Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek olduğunu belirten Sertbaş, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Erbay

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