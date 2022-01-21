Gölhisar'da protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu - Haberler
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Gölhisar'da protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Gölhisar'da protokol üyeleri öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
AA / İbrahim Erbay - Haberler | Güncel

Burdur'un Gölhisar Kaymakam Kadir Ulusoy, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Kavçakar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

GÖLHİSAR, BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar Kaymakam Kadir Ulusoy, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Kavçakar, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

Atatürk İlkokulunda düzenlenen programa katılan Ulusoy yaptığı açıklamada, öğrencilerin karnelerinin hayırlı olmasını diledi.

Velilere hitap eden Ulusoy, hiç bir karne notunun öğrencilerden daha çok değerli olmadığını belirterek, "Bazen öğrencilerimiz arzu etmediği notlarla karşılaşabilir. Böyle durumlarda çocuklarımızla kuracağımız iletişim onun gelecekteki başarısına ışık tutacaktır." ifadesini kullandı.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını aktararak, "Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, kıymetli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlıklı, güzel bir yarıyıl tatili diliyorum." dedi.

AA / İbrahim Erbay - Son Dakika Haberleri

İbrahim Sertbaş, Gölhisar, Burdur, ulusoy, Güncel, Haber

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