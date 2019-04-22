Golfün Yıldızları Samsun'da Buluşuyor

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Turkish Airlines Challenge Turnuvası'nın 25-28 Nisan tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde yapılacağı belirtildi.

Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de düzenlenen en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan ve bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek turnuvada 200 bin avro para ödülü dağıtılacağı vurgulanan açıklamada, 30 ülkeden 156 oyuncunun katılacağı turnuvada, 4'ü profesyonel toplam 9 Türk oyuncunun sahaya çıkacağı aktarıldı.

Organizasyonda Türk sporculardan, profesyonellerde Ali Altuntaş, Fahrettin Kök, Bülent Karataş, Hamza Sayın, amatörlerde Taner Yamaç, Berk Çelik, Emre Uyar, İbrahim Tarık Arslan ve Orkunhan Kaplan'ın mücadele edeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuva için sporcular 23-24 Nisan'da resmi antrenmanlarını yapabilecekler. 24 Nisan'da ayrıca profesyonel ve amatörlerin beraber mücadele edeceği Pro-am organizasyonu düzenlenecek. Turkish Airlines Challenge'da ikinci raundun ardından ilk 60'a giremeyen sporcular elenecek. Turnuvanın son iki gününde sıralamaya giren golfçüler, ödül için mücadele edecekler."

Açıklamada, geçen yıl Antalya'da Gloria Golf Kulübünde düzenlenen turnuvanın birinciliğini 270 vuruşla (-18) profesyonel kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Danimarkalı golfçü Joachim B. Hansen'in kazandığı da aktarıldı.