Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş

26.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:14

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı muz serasının yanındaki yapay gölette cansız bulunan ve tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkan Afganistan uyruklu şahısın katil zanlısı oda arkadaşı çıktı. Zanlı, ifadesinde şahsı kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve sera ile kaldıkları odada tüm işleri kendisine yaptırdığı için öldürdüğünü söyledi.

Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi'ndeki bir muz serasında çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi, bir süre önce ortadan kayboldu. Sera sahibi, geçen cuma günü jandarmaya, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar kapsamında gölet ve çevresinde arama gerçekleştirildi. Ancak bir sonuç elde edilemedi. Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi'nden (SAK) yardım istendi. SAK Timi, yapay gölette yaptığı araştırmada Moradi'nin cansız bedenini bulundu. Moradi'nin tüfekle vurulduğu, başında da ezilmeler bulunduğu tespit edildi. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside ise Abdulhamit Moradi'nin tüfekle yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiği saptandı.

İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, önceki gün, Abdulhamit Moradi'nin aynı odada kaldığı 20yaşındaki Shamsadın Nıkmohammad'ın da aralarında bulunduğu 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Shamsadın Nıkmohammad ifadesinde, Abdulhamit Moradi'yi kendisine cinsel istismarda bulunduğu ve sera ile kaldıkları yerde tüm işleri kendisine yaptırdığı için öldürdüğünü itiraf etti.

OLAYI TÜM AYRINTISINA KADAR ANLATTI

Bu sabah yapılan yer göstermede Shamsadin Nikmohammad, olayı tüm ayrıntısıyla anlattı. Moradi'nın başındaki yara ve eziklerin ise cansız bedeninin kaldıkları yerin balkonundan atılması sonucunda oluştuğu belirlendi. 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş
Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

İlgili Haberler

Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu
- Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
- Yabancı uyruklu işçinin katil zanlısı oda arkadaşı çıktı
Haber Yorumları (1)
SS: afganı suriyelisi doldular ülkeye. . sayılarıda en az 8 milyon. . öpücekler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Akıncı Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Babel Vitor Hugo Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla İslam Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölette cansız bedeni bulunan Afgan işçiyi oda arkadaşı öldürmüş - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:52:06. #1.15#
title