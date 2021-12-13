Göle'den kartpostallık kar manzaraları - Haberler
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Göle'den kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Gültekin - Haberler | Güncel

Göle'den kartpostallık kar manzaraları Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oluyor.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Göle'den kartpostallık kar manzaraları

ARDAHAN - Ardahan'ın Göle ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Göle'de etkili olan soğuk hava nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçların kırağı tuttuğu ilçede sis nedeniyle görüş mesafesi de düştü. Etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar dışarıya çıkmakta zorluk çekiyor. Göle'de en düşük hava sıcaklığı gece eksi 21 derece olarak ölçüldü.

Göle'den kartpostallık kar manzaraları

Göle'den kartpostallık kar manzaraları

Göle'den kartpostallık kar manzaraları

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