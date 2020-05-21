Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık
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Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık

Ardahan Göle Kaymakamlığı himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Bayramlıklar Bizden Evde Kalmak Sizden" sloganı ile ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi yaşlılara, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 162 takım bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Göle'de yetim ve öksüzlere bayramlık
21.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:30

Ardahan Göle Kaymakamlığı himayesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Bayramlıklar Bizden Evde Kalmak Sizden" sloganı ile ilçede bulunan yetim ve öksüz çocuklarla ihtiyaç sahibi yaşlılara, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde 162 takım bayramlık kıyafetler hediye edildi.

Devletimizin her daim görüp gözettiği öksüz ve yetim çocuklarla, dezavantajlı vatandaşlarımıza fırsat eşitliği tanımak ve onların bayramda mutlu olmalarını sağlamak için bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Kaymakam Cevat Gün, "Ülkemizde Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında çocuklarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasakları devam etmektedir. Bu günlerde bu vatandaşlarımızı bir nebze mutlu etmek bizlerin görevidir. Devletimiz, her daim yetim ve öksüz çocuklarımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vermektedir. Bu mübarek günlerde bizlerde devletimizin çocuklarımızın gönüllerine dokunmasına vesile olmak ve onların yüzlerini güldürmek için 'Bayramlıklar bizden evde kalmak sizden' sloganı ile Ramazan Bayramında bayramlık kıyafetler hediye ediyoruz. Bayramlık hediyelerimizi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız ve Vefa Sosyal Destek Gruplarımız aracılığı ile ulaştırıyoruz. Böylece çocuklarımız sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde bayrama çocuk mutluluğunda, bayram sevincinde girecekler. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, yetim ve öksüz çocuklarımızın, ailelerinin, yaşlılarımızın, kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda çalışan mesai arkadaşlarımın ve değerli Göleli hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını tüm içtenliğimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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