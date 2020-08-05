Göldere köyündeki yol sorunu imece usulü giderildi
Elazığ'ın Keban ilçesinin Göldere köyünün yolu imece usulü onarıldı.
05.08.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:37
Elazığ'ın Keban ilçesinin Göldere köyünün yolu imece usulü onarıldı.
Göldere köyü muhtarlığı köyün içinden geçen yoldaki sorunu gidermek için köydeki vatandaşlardan yardım talep etti.
Bu talebi olumlu yanıt veren köydeki vatandaşların yardımı ile yol onarılarak ulaşıma açıldı.
Muhtar Hüseyin Turan, köyün içindeki bir kısım bölgelerde ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, kimi vatandaşların traktörünü getirdiğini kiminin kepçe kiraladığını kimisi de emeğini katarak yol sorununu el birliği ile çözdüklerini söyledi.
Vatandaşlar da yolun onarımına katkı sunan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA