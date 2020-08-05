Göldere köyündeki yol sorunu imece usulü giderildi Elazığ'ın Keban ilçesinin Göldere köyünün yolu imece usulü onarıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinin Göldere köyünün yolu imece usulü onarıldı.

Göldere köyü muhtarlığı köyün içinden geçen yoldaki sorunu gidermek için köydeki vatandaşlardan yardım talep etti.

Bu talebi olumlu yanıt veren köydeki vatandaşların yardımı ile yol onarılarak ulaşıma açıldı.

Muhtar Hüseyin Turan, köyün içindeki bir kısım bölgelerde ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, kimi vatandaşların traktörünü getirdiğini kiminin kepçe kiraladığını kimisi de emeğini katarak yol sorununu el birliği ile çözdüklerini söyledi.

Vatandaşlar da yolun onarımına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA