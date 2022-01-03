GoldenEye 007'nin Xbox başarımları sızdırıldı

Başarım resimleri ve bir GoldenEye 007 küçük resmi de paylaşıldı ve 1997 Nintendo 64 oyununun gelecekte Xbox'a yönelebileceği spekülasyonlarına ekledi. Sızıntıya göre 1000 Gamerscore değerinde toplam 55 başarım bulunuyor.

James Bond'ın resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Bu yıl James Bond serisinin 60. yılını kutluyoruz. 2022'deki duyurulara, etkinliklere ve yeni içeriklere dikkat edin." Sözlerine yer verildi. GoldenEye 007'nin yeniden piyasaya sürülmesi sürpriz duyurular arasında yer alabilir, ancak şu aşamada hiçbir şey doğrulanmadı.

Yıllar önce GoldenEye 007'nin Xbox Live Arcade sürümünün geliştirilmekte olduğu bildirilmişti. Xbox patronu Phil Spencer, Xbox'ta GoldenEye 007'nin olmamasının bir hak sorunu olduğunu söyledi ve bunun oyunun yeni donanımlarda çalışmasının her türlü sorunun aksiyne bir soyguna neden olan bir iş sorunu olduğunu öne sürdü.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet