Göldeki buzlar erimeye başlayınca acı manzarayla karşılaştılar

GÖYNÜK, BOLU (İHA) - Bolu'nun tabiat harikası olan ve yüzeyi tamamen donan Sünnet Gölü'nde buzlar erimeye başlayınca ölü balıkların acı manzarası ortaya çıktı.

Bolu'da, havaların soğumasıyla birlikte Göynük ilçesinde bulunan Sünnet gölü buzla kaplandı. Buzla kaplanan gölde kıyı kesimlerde hava ısınmaya başlayınca buzlar erimeye başladı. Buzların erimesiyle birlikte göl kıyısında balıkların buzun içinde donarak telef olduğu ortaya çıktı. Göle ziyarete gelen vatandaşlar buzların içinden çok sayıda ölü balık çıkarttı. Uzun süredir burada bulunan balıkların öldüğü, havaların ısınmasıyla birlikte bozulup parçalanmaya başladığı gözlendi.

Sünnet gölünde çok fazla ölü balık gördüklerini ifade eden vatandaşlar, "Buraya gezmeye geldik. Harika bir yer sahilde gezerken buzların içinde çok sayıda balığın donarak öldüğünü gördük. Balıkları eriyen buzların içinden çıkarttık. Ama hepsi bozulmuş ve parçalanmaya başlamış, balıkların ölmesi bizi çok üzdü" dedi.

(Burak Türker - Cüneyt Önelge/ İHA)