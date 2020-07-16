Gölcük Ulaşlı Sahil Parkı yenileniyor Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gölcük Ulaşlı Sahil Parkı'nda imalat ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli'de sahil parkları özellikle yaz ve bahar aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Şehre birçok sahil parkı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu parklarda yenileme ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Gölcük Ulaşlı Sahili'nde son olarak ipek halat imalatı yapıyor ve kentsel donatı elemanlarının yenilenmesini gerçekleştiriyor.

120 METRE İPEK HALAT İMALATI

Ulaşlı sahilinde vatandaşların ve özellikle çocukların güvenliğini önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahildeki yürüyüş yolunun yüksek kısmının denize bakan kısmına 120 metre uzunluğunda ipek halat imalatı gerçekleştirdi. Yürüyüş yolunun güvenliğinin sağlandığı ipek halat ayrıca estetik olarak görünümünü de güzelleştirdi.

MİNİ İSKELE YAPILIYOR

Sahil parkında ayrıca mini bir iskele de inşa ediliyor. 6 metre uzunluğunda 2 metre genişliğinde olacak iskele ile olta balıkçılığı yapan vatandaşlara yeni bir alan oluşturacak. Fotoğraf çekmek isteyen, dinlenmek isteyen denize girmek isteyen vatandaşlar için de iskele kullanılabilecek.

KENTSEL DONATI ELEMANLARI BAKIMDAN GEÇİYOR

İmalat çalışmalarının yanı sıra Ulaşlı sahil parkında vatandaşların kullandığı kentsel donatı elemanları da bakımdan geçiyor. Eskiyen ve hasarlı kentsel donatı elemanlarının tamir ve boyama işleri yapılıyor. Sahil parkında ayrıca ot biçimi ve mıntıka temizliği yapıldı. Ayrıca sahildeki kumsal alanda da ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler