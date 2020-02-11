Gölcük'ten kısa kısa

11.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:36

Gölcük Belediyesi tarafından bir parka Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2016'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan özel harekat polisi Bayram Özdere'nin adı verildi.

Yeni Mahalle Donanma Caddesi'nde bulunan Şehit Bayram Özdere Çocuk Parkı'nın açılış törenine şehidin anne ve babası, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Müftüsü İlyas Öztel, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, CHP İlçe Başkanı Fikret Gürel, MHP İlçe Başkanı Bilal Çakır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından, müftü İlyas Öztel'in okuduğu duanın ardından parkın açılışı yapıldı.

"Sağlıklı Okul Sağlıklı Beslenme" projesi

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, "Sağlıklı Okul Sağlıklı Beslenme" projesi Gölcük'te uygulanıyor.

Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi idaresi ve öğrencilerle birlikte öğretmenler Atike Kalkan, Canan Kestek, Kıymet Çiçek, Arzu Özcan Aktolga, Nazime Güröz, Kutgunay Yıldırım ve Seldağ Kazancı'dan oluşan proje komisyonu kuruldu.

"Kendin Al Kendin Öde" kampanyası kapsamında öğrenciler kendi paralarıyla manavdan taze ve günlük meyve alarak okulda manav standı kurdu. Öğrenciler, istedikleri meyveyi alırken, manav tezgahının yanına konan kumbaraya para atıyor. Meyveler bittikçe kumbara açılarak toplanan paralarla yeniden taze ve günlük meyve alınıyor.

Kaynak: AA