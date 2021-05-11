Gölcük'ten Burkina Faso ve Mali'ye iftar yemeği ulaştırıldı
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Gölcük'ten Burkina Faso ve Mali'ye iftar yemeği ulaştırıldı

Gölcük'ten Burkina Faso ve Mali'ye iftar yemeği ulaştırıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Gök - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki hayırseverler, Burkina Faso ve Mali'de 2 bin 100 kişiye iftar verdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki hayırseverler, Burkina Faso ve Mali'de 2 bin 100 kişiye iftar verdi.

Dörtyol Camisi imam hatibi Mustafa Kuş, cami cemaati olarak mazlum ve mağdur din kardeşleri olan Burkina Faso ve Mali'deki 2 bin 100 Müslüman'a iftar verdiklerini söyledi.

Bu bölgelerdeki insanların sofralarında olmaya çalıştıklarını belirten Kuş, "Kıtlığın, yokluğun ve susuzluğun diyarı olan Burkina Faso ve Mali'de daha evvel açtırdığımız su kuyuları ile yine onların yanında olduğumuzu Değirmendere Dörtyol Camisi cemaati olarak hissettirmeye çalıştıysak ne mutlu bizlere." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök

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