Gölcük Tabiat Parkı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı
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Gölcük Tabiat Parkı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı

Gölcük Tabiat Parkı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı Mangal yasağı ve randevu sistemi duyurusu tabiat parkına ilgiyi azalttı Bolu'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı için yapılan mangal yasağı ve randevulu giriş sistemi duyurusu az sayıda ziyaretçinin gelmesine neden oldu.

06.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:14

Gölcük Tabiat Parkı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı

Mangal yasağı ve randevu sistemi duyurusu tabiat parkına ilgiyi azalttı

BOLU - Bolu'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı için yapılan mangal yasağı ve randevulu giriş sistemi duyurusu az sayıda ziyaretçinin gelmesine neden oldu.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden birisi olan ve 1 Haziran itibariyle ziyaretçilere açılan Gölcük Tabiat Parkı, haftasonunu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen az sayıda vatandaşın tercihi oldu. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin geldiği tabiat parkı, randevulu giriş sistemi ve mangal yasağı duyurusunun ardından istenilen ilgiyi görmedi. Tabiat parkına gelen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.

"Parkın belli bölgeleri mangala açıldı"

Tabiat Parkı'nda işletmeci olan Ufuk Karadağ, "Yoğunluk hafta içine göre biraz daha fazla. Ama mangal yasağı ve randevuyla girişi öngörerek insanlar gelmiyor. Ama şuanda parkın yarısına kadar mangal yapılabiliyor. Yarısından sonrasında yapılmıyor. Mangal yapılmıyor diye bildikleri için çok fazla gelen yok. Kalabalık yok derecesinde. Normal şartlarda çok insan geliyordu" dedi.

Ailesiyle birlikte tabiat parkına gelen Taylan Demirci, "normalde burada yer bulunmuyordu. Şimdi oturacak yer beğenemedik boş olduğu için. Ortalık temizlenmiş durumda. Etraf güzel" şeklinde konuştu.

Sağlık personeli olan Okan Aydın ise, Düzce'den geldik. Bize iyi geldi. Doğayı da iyi bulduk. Daha önce de gelmiştik ama bu sefer hem hava güzel hem de insanlar az. Yoğunluk yok. Bizim için de pandemiden sonra iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı

Kaynak: İHA

Manşet

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