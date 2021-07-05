Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut'tan Gölcükspor'a ziyaret

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcükspor Başkanı Temel Erten'i ziyaret etti.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcükspor Başkanı Temel Erten'i ziyaret etti.

Kaymakam Karabulut, ziyarette yaptığı konuşmada, Gölcükspor'un birlik ve beraberlik içerisinde başarıyı yakalayacağından emin olduğunu söyledi.

Desteklerinin her zaman Gölcükspor'un yanında olduğunu vurgulayan Karabulut, "Gölcükspor hak ettiği yere gelecek. Bu bir bayrak yarışıdır. Sizden önceki arkadaşlarımız bu kulübümüze başarılı bir şekilde emek verdiler. Bu gün bayrağı siz devraldınız. Sizin de bu görevi en iyi şekilde yürüteceğinize gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Gölcükspor Başkanı Temel Erten de pandemiye rağmen Gölcükspor'un iyi durumda olduğunu dile getirerek, amaçlarının takımı bir üst lige çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner