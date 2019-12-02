Gölcük dev sempozyuma ev sahipliği yapacak

02.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:20

Edebiyat alanında Türkiye'nin önde gelen öğretim üyeleri olan, 15 profesör, 11 doçent, 9 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sempozyumda sunum yapacaklar.

Gölcük; Türkiye'nin edebiyat alanındaki önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla, 20-21 Aralık 2019 tarihlerinde, Türkiye'nin Servet-i Fünûn konusundaki tek, edebiyat alanındaki en önemli akademik sempozyumlardan biri olacak Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Türk Dili Edebiyatı adına tarihe geçecek olan bu önemli sempozyum Gölcük Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

35 AKADEMİSYEN GÖLCÜK'E GELECEK

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in, "İlçemiz adına önemli bir hayali daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dediği ve büyük önem verdiği sempozyum kapsamında; Türkiye'nin edebiyat alanındaki önemli akademisyenleri Gölcük'e gelecekler. Edebiyat alanında Türkiye'nin önde gelen öğretim üyeleri olan, 15 profesör, 11 doçent, 8 öğretim görevlisi, 1 araştırmacı ve 1 yazar sempozyumda sunum yapmak üzere davetli olarak katılacaklar. Özbekistan, Azerbaycan, Çin, Kırgızistan ve KKTC ülkelerinden gelecek akademisyenler de uluslararası sempozyumda yer alacak ve 8 oturumda, 37 ayrı sunumu iki gün içerisinde gerçekleştirecekler. Ayrıca istanbul üniveristesi medeniyet üniversitesinin yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle çok sayıda akademisyen de sempozyumu izleyecekler.

265.SAYISININ TIPKI BASIMI DAĞITILACAK

Sempozyum sonunda makalelerin tamamı hakemli olarak kitap halinde yayınlanarak, geleceğe Türk Edebiyatı ve Servet-i Fünûn alanında akademik belge de bırakılmış olacak. Ayrıca; 1896 yılında Teyfik Fikret'in Genel Yayın Yönetmeni olduğu Servet-i Fünûn Dergisi'nin 256.sayısı bir tarafı Osmanlıca, bir tarafı Türkçe olarak tıpkı basımı yapılarak katılımcılara dağıtılacak.

SEMPOZYUMDA 8 AYRI OTURUM YAPILACAK

Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı - Servet-i Fünûn Sempozyumu, 20 Aralık Cuma, saat 10:00-11:15 Gölcük Belediyesi Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı'nda yapılacak açılış programıyla başlayacak, sonrasında Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısında 5, Kongre Sarayı'nda ise 3 ayrı oturum gerçekleştirilecek. Açılış özel oturumunda Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M.Fatih Andı, "Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergâhı İnişler ve Yokuşlar" ve Servet-i Fünûn konulu sunum gerçekleştirecek. Türkiye'nin dört bir yanından edebiyat alanındaki önemli isimler de davetli olarak sempozyuma katılacaklar.

Kaynak: Bültenler