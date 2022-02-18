Gölcük'de "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinliği düzenliyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğinde, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde "Öğrenciler Ustalarla Buluşuyor" etkinlikleri düzenlenecek. 28 Şubat-1-2 Mart tarihlerinde 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı bulunan sanatçılar, Gölcüklü öğrencilere; Tokat baskı, parmak dokuma ile yörek bağı ve keçe sanatı eğitimleri verecek.

TOKAT BASKI SANATI ÖĞRENCİLERİN ELLERİNDE RENKLENECEK

Eğitimler kapsamında ilk olarak 28 Şubat günü Tokat yazma baskı ve kalıp oyma ustası, Kültür Turizm Bakanlığı Devlet Sanatkârı Yasemin Erten tarafından öğrencilere Tokat baskı sanatı hakkında eğitimler verilecek. Eğitimlerde öğrenciler, geleneksel yöntemler kullanarak Tokat baskı çalışmaları yapacak.

DOKUMA TEZGAHLARI GELECEK KUŞAKLARA DEVREDİLECEK

Etkinliklerin ikinci gününde ise Sivas'tan Gölcük'e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar, ilçede öğrenim gören öğrencilere; parmak dokuma ile yörek bağı tekniğini öğretecek. 1 Mart günü düzenlenecek eğitimin devamında dokuma tezgâhlarının başına geçecek öğrenciler, rengarenk ipliklerle kendi dokuma ürünlerini ortaya çıkaracak.

KEÇE SANATI ÖĞRENECEK ÜRÜNLER ÜRETECEKLER

Eğitimlerin son günü olan 2 Mart'ta ise keçeci Mehmet Yılmaz tarafından öğrencilere; keçe sanatı öğretilecek. Öğrenciler; aldıkları eğitimlerin ardından keçe sanatı ile çeşitli ürünler üretecekler.

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