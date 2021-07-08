Gölcük'de 84 bina yıkımı gerçekleşti, ilçede ağır hasarlı bina bulunmuyor

Gölcük Belediyesi, ilçe genelinde bulunan onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı ya da metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer: "İlçemiz genelinde, onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına devam ediyoruz.

BUGÜNE KADAR 84 BİNA YIKILDI

Hisareyn, Merkez Mahallesi, Çiğdem Sokak'ta bulunan, orta hasarlı binanın yıkımını bugün gerçekleştirdik. Böylelikle; bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 84 binanın yıkımını gerçekleştirmiş olduk.

GÖLCÜK'TE AĞIR HASARLI BİNA BULUNMUYOR

Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50 binanın geçtiğimiz yıl yıkım işleminin tamamlanması sonrasında, ilçemizde yıkılması gereken ağır hasarlı hiçbir bina bulunmuyor. Metruk binalar ile onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların yıkımı çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler