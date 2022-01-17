Gölcük Belediyespor Kulübü'nde kuşak sınavında 270 sporcu bir üst kuşağa terfi etti

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - İmtihana katılan 270 Gölcük Belediyesporlu taekwondocu, tam not alarak bir üst kuşağa yükseldiler. Sporcular ve velilerin büyük ilgi gösterdiği kuşak imtihanına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen; genç sporcuların heyecanına ortak oldular. Kuşak imtihanını; Taekwondo Antrenörleri, İsa Gündağ, Meliha Evcil, Kemal Aloğlu, Ali Çolak, İhsan Yaman ve Zabit Pustu gerçekleştirdiler.

"GELECEĞİN MİLLİ SPORCULARINI GÖLCÜK'TE YETİŞTİRECEĞİZ"

Kuşak imtihanını başarıyla tamamlayan sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediye spor bünyesinde eğitim alan sporcularımızın göstermiş olduğu başarılardan gurur duyuyoruz. Geleceğin milli sporcularını, Gölcük'te yetiştireceğiz. Planlı ve programlı çalışmaya devam eden gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Gölcük Belediyesi olarak amatör sporlara olan desteğimizi arttırarak gençlerimizin farklı spor dallarında başarı kazanmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu duygularla; gençlerimizi, özellikle de ailelerini tebrik ediyor; Gölcük Belediyesi Spor Birimi Müdürü Murat Aydoğdu'ya, Zabit Pustu hocamıza ve eğitmenlerimize; kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için teşekkür ediyorum" dedi.

270 TAEKWONDOCU BİR ÜST KUŞAĞA GEÇTİ

Kuşak imtihanı hakkında bilgi veren Gölcük Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Zabit Pustu, "Türkiye Taekwondo Federasyonunun faaliyet programında yer alan 1. Dönem Kuşak İmtihanına Gölcük Belediyespor Kulübü Taekwondo Takımı Sporcularımızdan; 100 beyaz kemer, 40 sarı kemer, 40 yeşil kemer, 30 yeşil mavi, 30 mavi, 30 kırmızı, 10 kırmızı siyah olmak üzere toplam 270 sporcu katıldı. Kuşak imtihanına katılan tüm sporcular bir üst kuşağa geçmeye hak kazandılar. Çocuklarımızı kutluyorum" diye konuştu.

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