Gölcük Belediyesi, Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı eğitim çalışması düzenleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük Belediyesi, Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı eğitim çalışması düzenleyecek

Gölcük Belediyesi, Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı eğitim çalışması düzenleyecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk el sanatlarına sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla birçok eğitim etkinliği düzenleyen Gölcük Belediyesi, eğitimlerine devam ediyor.

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi Ocak ayı Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında; Dokuma Ustası Onur Başpınar'ın kalımıyla Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı konusunda eğitim çalışması düzenleyecek. Sivas'tan Gölcük'e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar; dokuma çeşitleri hakkında katılımcılara bilgiler verecek.

GELENEKSEL EL SANATLARI EĞİTİMLERLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Her ay düzenli olarak düzenlenen Gölcük Belediyesi Sanat Günleri kapsamında gerçekleşecek eğitimle, Sivas cecim dokuma, Yörük bağı ve Sivas örgü çorabı gelecek kuşaklara aktarılacak. Eğitimler; 28-29-30 Ocak günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenecek. Eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların 0549 735 26 94 numaralı telefonu arayarak işlemlerini tamamlayabilecek.

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

İBB Meclisi'nde Sevtap Ayman tartışması: İstifa mı etti, ettirildi mi?

 Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

Görüntüler Türkiye'den! Donan göl üzerinde futbol maçı yaptılar

 Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Son Dakika | Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınan kişi sayısı 8 bine yaklaştı

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title