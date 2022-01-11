Gölcük Belediyesi, Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı eğitim çalışması düzenleyecek

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi Ocak ayı Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında; Dokuma Ustası Onur Başpınar'ın kalımıyla Sivas Cecim Dokuma, Yörük Bağı ve Sivas Örgü Çorabı konusunda eğitim çalışması düzenleyecek. Sivas'tan Gölcük'e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar; dokuma çeşitleri hakkında katılımcılara bilgiler verecek.

GELENEKSEL EL SANATLARI EĞİTİMLERLE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Her ay düzenli olarak düzenlenen Gölcük Belediyesi Sanat Günleri kapsamında gerçekleşecek eğitimle, Sivas cecim dokuma, Yörük bağı ve Sivas örgü çorabı gelecek kuşaklara aktarılacak. Eğitimler; 28-29-30 Ocak günleri saat 10.00-16.00 saatleri arasında Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenecek. Eğitimlere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların 0549 735 26 94 numaralı telefonu arayarak işlemlerini tamamlayabilecek.

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