Gölcük Belediyesi Narlı Parkın yapımına başladı Gölcük Belediyesi, İhsaniye'de yapımı tamamlanma aşamasına gelen Elmalı Park sonrasında, Hisareyn'de de Narlı Park'ın yapımına başladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Narlı Park'ın yapıldığı alana giderek incelemelerde bulundu.

Gölcük Belediyesi, İhsaniye merkezde; sitelerle İhsaniye Meslek Yüksek Okulu arasında kalan 2000 m2 alanda, Elmalı Park'ın yapımının tamamlanma aşamasına gelmesi sonrasında, Hisareyn'de de 3000 m2 alanda yapılacak olan Narlı Park'ın yapımına başladı. Bölge halkının ve çocukların dalından kopartarak yemesi için Nar ağaçlarının dikileceği Narlı Parkta; basketbol sahası, açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları, kameriyeler ve yürüyüş yolları yer alacak. Parkın, ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

BAŞKAN SEZER: SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ NARLI PARK'I DA YAPIYORUZ

Narlı Park'ta çalışmaları yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: "İhsaniye merkezde; sitelerle İhsaniye Meslek Yüksek Okulu arasında kalan 2000 m2 alanda, Elmalı Park'ın yapımının tamamlanma aşamasına gelmesi sonrasında, Hisareyn'de; Kapalı Pazar Yeri ve Kavanium'un yanında bulunan 3000 m2 alanda da söz verdiğimiz gibi, Narlı Park'ın yapımına başladık. Narlı Park'ta; güvenli bir şekilde oyun oynayan ve spor yapan çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin dalından kopararak yemeleri için, ismini verdiğimiz nar ağaçları dikeceğiz. Narlı Park'ta basketbol sahası, açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları, kameriyeler ve yürüyüş yolları yer alacak. Elmalı Park gibi Narlı Parkı da kısa sürede tamamlayıp, hemşehrilerimizin kullanımına açmayı hedefliyoruz.

Kaynak: Bültenler