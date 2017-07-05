Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) tarafından düzenlenen Golbol Kadınlar 1. ve 2. Lig ilk etap müsabakaları Kırıkkale'de düzenlenen açılış töreniyle başladı.



Yenimahalle Vali Behiç Çelik Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rifat Ünlü, 9 Temmuz'a kadar sürecek müsabakalara katılacak bütün sporculara başarılar diledi.



Müsabakalara 15 ilden yaklaşık 250 sporcunun katıldığına değinen Ünlü, şöyle konuştu:



"Golbol 1. ve 2. Lig ilk etap müsabakalarını bugün itibarıyla başlattık. Bu müsabakaları ilimizde yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yarışan takımlarımızın içerisinde milli takım düzeyinde forma giyen sporcularımız var. İnşallah sakatlık olmadan güzel bir yarışma çıkartırlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı özellikle engelli vatandaşlarımıza çok güzel projeler düzenliyor, katkılar veriyor. Her sağlıklı bireyin de engelli adayı olduğu düşünüldüğünde bu sporcu kardeşlerimize biz idareciler de elimizden gelen tüm gayreti sarf etmek zorundayız. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ise federasyon olarak 8 branşta faaliyet gösterdiklerini söyledi.



2016 yılında Kadınlar Golbol Milli Takımı'nın Paralimpik Oyunlar'da Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdığını vurgulayan Sayyıdan, şunları kaydetti:



"Bu takımımız Türkiye tarihine geçti. Biz federasyon olarak devletin verdiği imkanlar doğrultusunda engellilerin üretken bir birey olması adına önemli adımlar attık. Bu adımları atarken gerek devletimiz gerek Bakanlığımızın önemli destekleri oldu. Biz tüketici değil, üretici olmak istiyoruz. Bizlere imkan tanındığı zaman üretmenin ne olduğunu topluma göstermek istiyoruz. Bizler toplumda sağlıklı insanlarla birlikte yaşayan insanlarız. Bizim sorunlarımız ve sıkıntılarımız toplumun sıkıntılarıdır. Büyük federasyon olma yolunda ciddi adımlar attık. Bize verilen destekler sayesinde inanıyorum ki büyük bir federasyon olacağız. Önce zirveye ulaşacağız sonra da burada kalıcı olmak ana hedefimizdir. Bu doğrultuda makro planlarımızı yaptık."



Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Osman Akbaş'ın vuruşuyla müsabakalar başladı.



Organizasyon 9 Temmuz'a kadar devam edecek.