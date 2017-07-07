Gölbaşı'nda Yaz Spor Okullarına Büyük İlgi

Gölbaşı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yaz spor okulları çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Yaz spor okulları, futbol, bayan futbolu, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, jimnastik ve hentbol olmak üzere 8 farklı branşta eğitim veriyor.



Profesyonel antrenör ve öğretmen kadrosu ile yaklaşık 800 öğrenciye eğitim veren yaz spor okulları, Bezirhane ve Karagedik mahallerinde hizmet veriyor.



Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, geleneksel hale gelen yaz spor okullarında öğrencilerin keyifli ve hoş bir zaman geçirmeleri temennisinde bulundu. Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, her yıl okulların kapanmasıyla birlikte yaz spor okullarının açıldığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Kulübümüzün lisanslı hocaları nezaretinde 2.5 aylık süre içerisinde haftada 3 gün spor eğitimi veriliyor. Öğrencilerimizin yaz aylarında fiziksel gelişimleri açısından verimli bir dönem geçirmelerini istiyoruz." - ANKARA