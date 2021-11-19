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Gölbaşı'nda okulların değerlendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölbaşı'nda okulların değerlendirme toplantısı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

AYRANCI, KARAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gölbaşı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına Kaymakam İhsan Ayrancı, ilçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda öğrenciler bazında okulların genel başarı seviyeleri ve okullardaki yürütülen çalışmalar konuşuldu. - ADIYAMAN

Gölbaşı'nda okulların değerlendirme toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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