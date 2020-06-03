Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole devrildi
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Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Gölbaşı'nda hafif ticari araç şarampole devrildi
03.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:38

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine giden Cemil Arslan idaresindeki 34 BM 1838 plakalı hafif ticari araç Gölbaşı ilçesine 22 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Cemil Arslan ile Mustafa Belikırık yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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