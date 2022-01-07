Gölbaşı'nda Fırsatçılığa Geçit Yok

Doların yükselmesi piyasada marketlerde fiyat artışına neden olurken dolar fiyatının düşmesiyle Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede etiket kontrolü yapıldı.

Denetimler hakkında açıklama yapan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Çarşıda, pazarda ve markette artan gıda fiyatları tüketicinin sofrasına yansıyor. Üreticiler artışların sebebini artan ham madde, enerji ve diğer maliyetler olarak belirtirken perakendeciler ise artışın enflasyondan kaynaklandığını söylüyor. Ancak hem üretimdeki maliyet artışları hem de tarladan sofraya uzanan yolculukta eklenen maliyetler tüketicinin belini büküyor. Vatandaşlarımızın yanında olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız yüksek fiyatlar sebebiyle şikayetlerini bildiriyor bir ürün diğer markette daha uygun fiyatta. Bir başka markette ise daha farklı fiyatta. Marketlerdeki rakamlar birbiri ile uyuşmuyor. Zincir marketlerin fiyatlarda gerçekleştirdiği ucu açık işlemler vatandaşımıza yansıyor. Gölbaşı Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zabıta ekiplerimiz sürekli sahada fiyat denetimi yapıyor. Olumsuzluk karşısında cezai işlem uygulayacağız. Burada da marketleri uyarıyoruz. Haksız rekabete yol açacak durumlara göz yummayın ve aynı zamanda vatandaşlarımızın olumsuzlukla karşılaşması halinde bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

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