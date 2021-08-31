Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu Hadise ile kutlandı

Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl dönümü Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Hadise konseriyle kutlandı.

Gölbaşı Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıldönümüne özel konser düzenledi. Atatürk Sahil Parkı'nda gerçekleşen konserde ünlü sanatçı Hadise sahne aldı. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Hadise, sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. 70.000 vatandaşın katıldığı konserin açılış konuşmasını yapan Gölbaşı Belediyesi Başkanı Ramazan Şimşek, "Büyük milletlerin büyük tarihleri ve büyük ataları vardır. Türk milleti büyüktür. Tarihi de ecdadı da büyüktür. Bu büyüklük ahlaktandır, akıldandır, adalettendir. Bunun en büyük örneği de bu büyük zaferi, milletimize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu vesileyle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Kıymetli misafirler Gölbaşı Ankara'nın parlayan bir yıldızıdır. Gölbaşı Başkent'in marka ilçesidir. Doğasıyla iklimiyle ve hoşgörülü insanlarıyla eşsiz bir ilçedir. Sizler rahat, huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Gölbaşı'nda yaşayın diye bizler gece gündüz durmadan çalışıyoruz" dedi.

Konserde Ünlü Sanatçı Hadise'ye MHP Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya çiçek, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan Sevgi Çiçeği Tablosu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in eşi Yeşim Şimşek UYUM öğrencilerinin yaptığı çini yapımı tabloyu verirken; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise Gölbaşı'nın değerlerinden Mogan bıçak hediye etti. Konser, bayraklar eşliğinde hep birlikte 10. Yıl Marşını okunması ile son buldu.

Kaynak: Bültenler