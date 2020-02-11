Gölbaşı'na 30 kilometrelik bisiklet yolu

11.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:47

Gölbaşı Belediyesi, ilçeye yapılacak olan uzunluğu 30 kilometreyi bulan bisiklet yolu için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EGO ve Gölbaşı Belediyesi yetkilileri bir araya gelerek bisiklet yolunun güzergahının belirlenmesi için fikir alışverişinde bulundular.



Koordinasyon toplantısına Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, EGO Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi yetkilileri katıldı.



Toplantıda, Gölbaşı'nda yapılması düşünülen Bisiklet Yolu Projesi'nin 2.etabının geçeceği güzergahlar belirlenirken, projenin Mogan Gölü'nden Millet Bahçesi'ne, Millet Bahçesi'nden Eymir Gölü'ne, ardından da Kanal Ankara Projesi'ne bağlanacağı ifade edildi.



Her türlü detayın ele alındığı ve harita üzerinde yapılan belirlemelerin ardından projenin güzergahında da saha incelemesi de yapılırken, toplantının ardından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek projeyle ilgili detaylı bilgiler verdi.



Uzunluğu 30 kilometre olacak



Mogan Gölü Rehabilitasyon ve Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi kapsamında 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi'ne başlanıldığını ifade eden Başkan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:



"Uzunluğu kesintisiz 30 kilometreyi bulan Bisiklet Yolu Projesi'nin birinci etap çalışmalarına başlanıldı. Bugün de Mogan Gölü'nün etrafını tamamen çevreleyen projenin ikinci etabı için koordinasyon toplantısı yaptık. Bu projenin 2020 yılının sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz."



Gölbaşı marka ilçe olacak



Bisiklet Yolu Projesi'nin Gölbaşı'nın doğa turizmine katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Şimşek "Bisiklet Yolu Projesi Mogan Gölü'nden Millet Bahçesi'ne, Millet Bahçesi'nden Eymir Gölü'ne, ardından da Kanal Ankara Projesi'ne bağlanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak olan Millet Bahçesi projesi ödüllü bir projedir ve Gölbaşı'nın tanıtımına da turizmine de ayrı bir katkısı olacak. Yapılacak olan projelerle Gölbaşı refah düzeyi ve yaşam kalitesi yüksek, çevre ile insana duyarlılığıyla tercih edilen bir kent haline gelecektir." diye konuştu.



Bisiklet alternatif ulaşım aracı olacak



Bisiklet yolunun kent merkezinde alternatif bir ulaşım aracı olacağını da söyleyen Başkan Şimşek "Gölbaşı'nın önemli çekim noktalarına bisiklet ile ulaşılabilmesi, bireysel araç kullanımını azaltarak trafik sorununu da en aza indirgeyecek. Bisiklet kullanımının fiziksel aktivite ile insan sağlığını artırmasının yanı sıra, diğer ulaşım araçlarına göre de daha çevreci ve ekonomiktir. Bu yüzden Gölbaşı'nda yapılacak olan bisiklet yolu hem ilçemiz hem de Başkentimiz için önemli bir projedir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA