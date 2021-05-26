Gölbaşı Kaymakamı Köksal, "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölbaşı Kaymakamı Köksal, "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi

Gölbaşı Kaymakamı Köksal, 'Suyum Güneşten Projesi' kapsamındaki çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki güneş paneli ile sulama sistemlerini inceledi.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki güneş paneli ile sulama sistemlerini inceledi.

Kaymakam Köksal, proje kapsamında çiftçilerin arazilerinde yaptığı incelemelerde, sistemler ve proje ile ilgili bilgiler alarak hayırlı olmasını diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, bu yıl 3. kez uygulanan projeye çiftçilerden yoğun talep geldiğini ve bu doğrultuda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından güneş paneli sistemi ile ilgili üçüncü kez destek aldıklarını belirterek, "Bu bağlamda üç projeden toplamda 47 sistem kurulmuş olup bu sistemlerle yaklaşık olarak 2000 dekar alan sulanacaktır." dedi.

Çiftçilerden İlyas Avdağı ve Yakup Karasoy ise projeye öncülük ederek katkı sağlayan kaymakamlığa ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaymakam Mutlu Köksal, daha sonra Erkenek içme suyu boru hattıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Kaymakamı Köksal, 'Suyum Güneşten Projesi' kapsamındaki çalışmaları inceledi
Gölbaşı Kaymakamı Köksal, 'Suyum Güneşten Projesi' kapsamındaki çalışmaları inceledi
Gölbaşı Kaymakamı Köksal, 'Suyum Güneşten Projesi' kapsamındaki çalışmaları inceledi
Gölbaşı Kaymakamı Köksal, 'Suyum Güneşten Projesi' kapsamındaki çalışmaları inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Cahit Özkan Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül
Magazin Gülşen Murat Boz Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölbaşı Kaymakamı Köksal, "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 12:28:20. #1.16#

title