Gölbaşı Kaymakamı Köksal, "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki çalışmaları inceledi

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki güneş paneli ile sulama sistemlerini inceledi.

Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Suyum Güneşten Projesi" kapsamındaki güneş paneli ile sulama sistemlerini inceledi.

Kaymakam Köksal, proje kapsamında çiftçilerin arazilerinde yaptığı incelemelerde, sistemler ve proje ile ilgili bilgiler alarak hayırlı olmasını diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Yılmaz, bu yıl 3. kez uygulanan projeye çiftçilerden yoğun talep geldiğini ve bu doğrultuda GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından güneş paneli sistemi ile ilgili üçüncü kez destek aldıklarını belirterek, "Bu bağlamda üç projeden toplamda 47 sistem kurulmuş olup bu sistemlerle yaklaşık olarak 2000 dekar alan sulanacaktır." dedi.

Çiftçilerden İlyas Avdağı ve Yakup Karasoy ise projeye öncülük ederek katkı sağlayan kaymakamlığa ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaymakam Mutlu Köksal, daha sonra Erkenek içme suyu boru hattıyla ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi