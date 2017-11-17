Gölbaşı İlçesinde 18.madde Uygulamasında Çalışmalar Değerlendirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP ve KOP Bölgesinde Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması Projesinin 18.madde uygulamasında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirildiğini söyledi.



Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik ve Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde GAP ve KOP Bölgesinde Örnek İmar Uygulamalarının Yapılması Projesinin uygulamasında Mimar Sinan mahallesi, Yenikent mahallesi, Akçakaya ve Yarbaşı köylerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünden gelen görevli teknik ekip ve belediyeden görevli teknik ekiple çalışmaları takip etmek ve denetlemek amacıyla görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.



8 Aralık 2018 tarihine kadar askıda kalacak olan GAP ve KOP Bölgesinde Örnek İmar Uygulamaları hakkında bilgi daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gelerek bilgi alabilecekleri kaydedildi. - ADIYAMAN