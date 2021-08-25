Gölbaşı Belediyesinden eğlence dolu sünnet şöleni
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Gölbaşı Belediyesinden eğlence dolu sünnet şöleni

Gölbaşı Belediyesinden eğlence dolu sünnet şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni için kayıtlar tamamlandı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılacak olan sünnet şöleni için kayıtlar tamamlandı. 29 Ağustos tarihinde eğlence dolu etkinliklerle 'Sünnet Şöleni' düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, "Bütün çocuklarımız şenliklere davetlidir" dedi.

Gölbaşı Belediyesi 'Toplu Sünnet Şöleni' kayıtlarını tamamladı. 200 çocuğun sünnet olacağı özel gün kapsamında gerçekleştirilecek olan programlar hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Bu yıl 200 çocuğumuzu ücretsiz sünnet ederek, bu mutlu günlerine ve anlarına şahit olacağız. Çocuklarımızın sünneti; Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'nda gerçekleştirilecek. 29 Ağustos'ta Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nı adeta bir panayır alanına çevireceğiz. Bütün çocuklarımızın katılabileceği, renkli organizasyonları ve oyun alanlarını minik kardeşlerimiz ile buluşturacağız. Sünnet olan çocuklarımıza bisiklet hediyelerini takdim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dolu dolu eğlence

Birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapılacak olan Sünnet Şöleni'nin 29 Ağustos Pazar günü saat 14.00'de başlayacağını söyleyen Başkan Şimşek "Sihirbaz, sihirli balon şov, jonglör gösterisi,yüz boyama, balonlu etkinlik gibi pek çok eğlence; çocuk şenliğimizde siz değerli kardeşlerimizi bekliyor olacak. Bando saksafon gösterisi etkinliklere eşlik edecek. Aynı zamanda alana kuracağımız zıp zıp, gladyatör, canlı langırt, survivor parkur, tırmanma pramidi ile çocuklarımız eğlenceli anlar yaşayacak" şeklinde konuştu.

Mustafa Yıldızdoğan sahnede

Sünnet olan çocuklar ile bir araya geldikten sonra akşam saatlerinde konser programlarının da başlayacağını belirten Şimşek, "Gölbaşımız çocuk sesleri ile yankılanacak. Gerçekleşecek olan 'Sünnet Şöleni'mizde sünnet olan evlatlarımız ile bir araya gelerek onlara hediyelerini takdim edeceğiz. Gün boyu sürecek şölen sonrasında saat 19.00'da yerel sanatçılarımız sahne alacak ve şölenimizin kapanışını değerli sanatçımız Mustafa Yıldızdoğan ile yapacağız. Tüm çocuklarımız ve halkımız davetlidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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