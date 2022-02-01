Gölbaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi 4 bin çocuğa mont ve bot dağıttı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı Belediyesince ihtiyaç sahibi 4 bin çocuğa mont ve bot ulaştırıldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in başlattığı "Bir mont, bir bot" kampanyası kapsamında mont ve botlar, çocuklara ulaştırıldı.

Şimşek, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmaya devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın belini soğuk havalar bükmesin diye karış karış Gölbaşı'mızda iş başındayız. Mutlu, huzurlu bir Gölbaşı için insanlarımızın dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerini paylaşmaya, gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla kış boyu 4 bin çocuğa ulaştıklarını ifade eden Şimşek, "3 bin bot, 2 bin mont, 200 eşofman ve spor ayakkabı ulaştırdık. Paylaşım Noktası'na bağışları ile destek veren bütün vatandaşlarımıza ve gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize de canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız." diye konuştu.

Paylaşım Noktası tarafından "İhtiyacın yoksa atma, paylaş" sloganıyla düzenlenen kampanyanın hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştığını aktaran Şimşek, "Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası'na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında bir gönül köprüsü oluşuyor." ifadesini kullandı.