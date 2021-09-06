Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin - Haberler | Güncel

Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öğrencileri ziyaret etti Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk ders zilinin çalmasıyla okul heyecanı başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öğrencileri ziyaret etti

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk ders zilinin çalmasıyla okul heyecanı başlayan öğrencileri ziyaret etti. Suluk hediyesi ile miniklerin yüzünü güldüren Başkan Şimşek, salgına karşı dikkatli olmaları konusunda da öğrencileri uyardı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk ders zilinin çalmasıyla okul heyecanı başlayan öğrencileri Gölbaşı Gündüzalp İlkokulu'nda ziyaret etti. Salgına karşı dikkatli olmaları konusunda da öğrencileri uyaran Başkan Şimşek, hastalıktan korunmak için uymaları gereken kurallar hakkında çocukları bilgilendirdi. Suluk hediyesi ile ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin yüzünü güldüren Başkan Şimşek" Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile biz de en az çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Salgın sebebiyle okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalan evlatlarımız, yüz yüze eğitime dönüş sayesinde eminim daha mutlu olacaklardır. Biricik öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimize de başarılı bir eğitim yılı diliyorum." dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak yeni eğitim öğretim döneminde ilçedeki bütün okullarda gerekli sağlık koşullarını sağladıklarını belirterek, belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini de ifade etti. "Gölbaşı Belediyesi olarak tüm çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmayı kendimize hedef edindik. Eğer hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek, çocuklarımız bir daha asla okullarından uzak kalmazlar. Gereken özeni tüm halkımızın göstereceğinden eminim" dedi.

Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Marcao Ali Öztürk Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:36:40. #1.16#

title