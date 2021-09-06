Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı

Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öğrencileri ziyaret etti Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk ders zilinin çalmasıyla okul heyecanı başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Ders zili çaldı, çocukların okul heyecanı başladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öğrencileri ziyaret etti

ANKARA - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk ders zilinin çalmasıyla okul heyecanı başlayan öğrencileri ziyaret etti. Suluk hediyesi ile miniklerin yüzünü güldüren Başkan Şimşek, salgına karşı dikkatli olmaları konusunda da öğrencileri uyardı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilk ders zilinin çalmasıyla okul heyecanı başlayan öğrencileri Gölbaşı Gündüzalp İlkokulu'nda ziyaret etti. Salgına karşı dikkatli olmaları konusunda da öğrencileri uyaran Başkan Şimşek, hastalıktan korunmak için uymaları gereken kurallar hakkında çocukları bilgilendirdi. Suluk hediyesi ile ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin yüzünü güldüren Başkan Şimşek" Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile biz de en az çocuklarımız kadar heyecanlıyız. Salgın sebebiyle okullarından, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından uzak kalan evlatlarımız, yüz yüze eğitime dönüş sayesinde eminim daha mutlu olacaklardır. Biricik öğrencilerine kavuşan öğretmenlerimize de başarılı bir eğitim yılı diliyorum." dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı Belediyesi olarak yeni eğitim öğretim döneminde ilçedeki bütün okullarda gerekli sağlık koşullarını sağladıklarını belirterek, belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini de ifade etti. "Gölbaşı Belediyesi olarak tüm çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmayı kendimize hedef edindik. Eğer hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek, çocuklarımız bir daha asla okullarından uzak kalmazlar. Gereken özeni tüm halkımızın göstereceğinden eminim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çiğdem Şirin