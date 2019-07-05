Gökyüzündeki Tüm Uçakları Takip Edebileceğiniz Uygulama: Flightradar24

Bildiğiniz üzere uçakların bir kalkış ve varış noktası bulunuyor. Her bir sefer ve uçak, kendi kimlik numarası olarak sayılabilecek isimlere sahip. Biletlerde, hava limanlarında bu sefer sayıları ve uçakların isimlerini bol bol görüyoruz. Peki ya hava da gördüğümüz bir uçak?

Bazen de bir arkadaşımız, kardeşimiz veya ailemizden birisi uçak yolculuğu ile başka bir yere gidebiliyor ve yanımıza gelebiliyorlar. Onların anlık olarak nerede olduklarını veya uçak havalimanına iniş yaptı mı yapmadı mı sorularının cevaplarını da hâliyle sürekli merak ediyoruz. Flightradar24 isimli tamamen ücretsiz uygulama ise bu sorulara çok net bir şekilde cevap getiriyor.

Flightradar24 nedir?

Android ve iOS uygulama mağazalarından ve bilgisayarların internet tarayıcılarından erişebileceğiniz Flightradar24 uygulaması, anlık olarak tüm uçakların takibini bizler için yapıyor.

Flightradar24 nasıl kullanılır?

Öncelikle akıllı telefonumuza bu uygulamayı Play Store veya App Store'dan indirelim. Cihazınıza uygun indirme bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz. İnternet tarayıcısı üzerinden Flightradar24'ü kullanmak isteyen kişiler ise buradan internet sitesine erişebilirler.

Uygulamayı açtığınızda sizden konumunuza erişmek için izin isteyecek. Bu izni uygulamaya vermenizde büyük yarar var. Haritada isterseniz kendiniz dolaşabileceğiniz gibi takip etmek istediğiniz seferin numarasını girerek de uçuş takibi yapabilirsiniz.

Yazımızın devamında ana ofisimizin de bulunduğu İzmir'den İstanbul'a gerçekleşen bir uçuşu baz alacağız. TK2907 sefer sayısına sahip olduğunu bildiğimiz uçuşu bulmak için yukarıdaki arama yerine TK2907 yazıyoruz.

Açılan pencerede bu uçuşun şu an gerçekleştiğini LIVE FLIGHTS bölümü altında çıkmasıyla anlayabiliyoruz. Bu bölümün altında bulunan TK2907 ve ardından sağda bulunan Show on map seçeneklerine tıklayalım.

Bu seçeneğe tıkladığınızda uçağın o anki konumu ekranda belirecektir. İki parmağınızla haritada uzaklaşarak uçağın şu ana kadar kat ettiği mesafeyi yeşil çizgiyle görebilirsiniz. Ön tarafında bulunan gri çizgi ise uçağın tahmini rotasını belirtiyor.

Ekranın alt kısmında bulunan sekmede ise sırasıyla uçağın sefer sayısı, firması, nereden kalktığı ve nereye iniş yapacağı, kaç dakika önce kalktığı, kaç dakika sonra iniş yapacağı, anlık irtifası (feet biriminde), anlık hızı (knot biriminde), hangi model olduğu, tescil numarası ve uçağın fotoğrafı gibi bilgilerini görebilirsiniz.



Bir uçağın bilgilerine ulaşmak için sefer numarasını bilmek zorunda değilsiniz. Uçak bilgilerine haritada gözüken herhangi bir uçağın üzerine tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız uygulama ve yol sayesinde artık çalışır durumda olan tüm uçakların (uçakların burada gözükmesi için pilotların bir takım ayarlamaları yapması gerekiyor, bazı uçaklar haritada gözükmeyebilir) bilgisine ulaşabilir ve anlık takibini yapabilirsiniz.