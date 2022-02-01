Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar sonrası göktaşı iddiası gündem oldu. Birçok ilde görüldüğü iddia edilen meteorun nereye düştüğü büyük merak yarattı. Çok sayıda kullanıcı gökyüzünde yeşil ışık saçan göktaşını gördüklerini öne sürerek fotoğraflar paylaştı.

FOTOĞRAFLAR 2015 YILINA AİT ÇITI

Göktaşının Türkiye'de görüldüğü iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların güncel tarihli değil, 2015 yılına ait olduğu ortaya çıktı. Güney Hindistan'ın dağlık Batı Ghats bölgesindeki küçük bir kasaba olan Mettupalayam'da görülen göktaşı, Prasenjeet Yadav adlı şahıs tarafından kaydedildi.

Öte yandan fotoğraflar internette aratıldığında da konuya ilişkin çok sayıda habere ulaşılabiliyor.

İşte sosyal medya paylaşımlarından bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Gökyüzünde yeşil ışık saçan göktaşının Türkiye'de görüntülendiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Türkiye'de birçok ilde görüldüğü ileri sürülen göktaşı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Gökyüzünde yeşil ışık açtığı iddia edilen görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Ancak görüntülerin 2015 yılına ait olduğu, Güney Hindistan'ın Batı Ghats bölgesinde çekildiği anlaşıldı."

Haberler.com - Güncel