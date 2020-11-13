GÖKYÜZÜNDE AY İLE YILDIZ YAN YANA GELDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GÖKYÜZÜNDE AY İLE YILDIZ YAN YANA GELDİ

13.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:05
GÖKYÜZÜNDE AY İLE YILDIZ YAN YANA GELDİ

Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı.

Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı. Ay ile yıldızın gökyüzünde yan yana gelmesi heyecan yarattı.

İstanbul semalarında gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya yıldızın yaklaşmasıyla Türk bayrağındaki formuna kavuşması, görüntülere yansıdı. 

Görüntü dökümü: ---------------Ay ile yıldızın birleşme görüntüsü-Ay ile yıldızın Galata köprüsünden görüntüsü

-Genel ve detaylar

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
Başkan Kurt, Kuyucak mahallesi sakinleri ile bir araya geldi
Başkan Günel, emekliye ayrılan çalışanlar ile bir araya geldi
Başkan Günel, emekliye ayrılan çalışanlar ile bir araya geldi
Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi
Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Kamala Harris Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Şener Şen Orhan Veli Demet Akalın Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Domagoj Vida Nacer Chadli Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Türk Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÖKYÜZÜNDE AY İLE YILDIZ YAN YANA GELDİ - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 09:13:41. #1.14#
title