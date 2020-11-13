GÖKYÜZÜNDE AY İLE YILDIZ YAN YANA GELDİ
13.11.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:05
Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı.
Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşma görüntüsü Türk bayrağını hatırlattı. Ay ile yıldızın gökyüzünde yan yana gelmesi heyecan yarattı.İstanbul semalarında gökyüzünde ortaya çıkan ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını hatırlattı. Hilal biçimi alan aya yıldızın yaklaşmasıyla Türk bayrağındaki formuna kavuşması, görüntülere yansıdı.
Görüntü dökümü: ---------------Ay ile yıldızın birleşme görüntüsü-Ay ile yıldızın Galata köprüsünden görüntüsü-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı