Göktürk'te hırsızlar lüks araçlara dadandı

Eyüpsultan Göktürk semtinde hırsızlar lüks araçlara dadandı.

Eyüpsultan Göktürk semtinde hırsızlar lüks araçlara dadandı. Lüks otomobilin konsolunu çalınma anları kameraya yansırken, çalan kişiler kayıplara karıştı.

Eyüpsultan Göktürk'te oturan M. N. Uzundere, 34 BS 855 plakalı otomobilini akşam saatlerinde Göktürk'te ikamet ettiği sitenin önüne park ederek evine gitti. Sabah saatlerinde aracın camını kıran hırsızlar, ön konsolu söküp götürdü. Hırsızlık anı, sitenin güvenlik kameralarınca kaydedilirken, M. N. Uzundere aynı sokakta birçok aracın bu şekilde soyulduğunu iddia etti.

Görüntülerde ise, park halindeki lüks aracın yanına bir otomobille iki kişi geliyor. Bu kişilerden birinin araçta beklediği görülürken, diğerinin lüks otomobilin camını kırıp konsolu çaldığı ve iki şahsın araçla olay yerinden kaçtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı