Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı - Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde bir çok kişi 5 yıl önce düşen göktaşının parçalarını bularak kazandıkları parayla araba alıp, evlerini tamir ettirmişti, dün yaşanan meteor olayı ile yine akıllara geldi 5 yıl önce...

- Göktaşı düşünce o köy akıllara geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde bir çok kişi 5 yıl önce düşen göktaşının parçalarını bularak kazandıkları parayla araba alıp, evlerini tamir ettirmişti, dün yaşanan meteor olayı ile yine akıllara geldi

5 yıl önce yaklaşık 150 bin TL'lik göktaşı satan Mehmet Nezir Ergün ise, iddialı konuşup, göktaşının bu sefer Bingöl'e düşmediğini söyledi

BİNGÖL - 2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşından 40 araç satın alacak kadar para kazanıldığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün, "Göktaşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl'e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı"dedi.

2015 yılında merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünde göktaşı düşmüş, başta köy halkı olmak üzere çevre illerden de gelenler toplayıp satarak ciddi bir gelir elde etmişti.Dün akşam saatlerinde Bingöl dahil Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirden göktaşının düştüğü görülmesiyle, Sarıçiçek köyü yine akıllara geldi. Bingöl'e de düşmüş olabileceği değerlendiren gök taşı nedeniyle gece bir çok kişi aramaya çıkmıştı. Şuana kadar tam olarak nereye düştüğü tespit edilemeyen göktaşı ile ilgili 2015 yılında 150 bin TL civarında meteordan para kazanan çiftçi 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün (52), iddialı konuşarak, göktaşının Bingöl'e düşmediğini, düştüğü ilde gürültü duyulmuş olması gerektiğini söyledi.

Göktaşının düştüğü il de gürültü, ses olur"

Dün Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinde göktaşı düşme olayı olduğunu anımsatan Mehmet Nezir Ergün, "2015 yılında Bingöl'e Sarıçiçek köyümüze bir göktaşı düşmüştü. ve o göktaşını gündeme getiren vatandaşlar biri de benim. Dün birçok ilde göktaşı düştüğü görülmüş. Bingöl'de bazı köylerde taşı aramaya çıkarken arazilere zarar vermişler. Göktaşının düştüğü il de gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl'e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı. Rastgele lütfen insanların arazilerin tarumar etmeyin" dedi.

"2015'te 40 araç parasına yakın taş bulundu"

Köyde göktaşını bulanlardan kiminin evlendiğini, kiminin araç aldığını kiminin ise evini tamir ettiğini anımsatan Ergün, "2015 yılında göktaşı düştüğü zaman düşündüm milyonda bir görülen bir olay. Öncelikle maddiyat yoktu aklımda sadece araştırmak için ve Bingöl'ün ve köyümüzün adını duyurmak için topladım. Para ile satıldığını öğrendim. Ben, köydekiler ve sadece köydekiler de değil merkezden, çevre illerden de gelenler oldu o zaman. Yani nasibi olan buldu. Yani sadece bizim köyde 40 araç parasına yakın taş bulundu. Herkes araç almadı tabi. Kimi evini tamir etti, kimisi nişanlandı, kimisi evlendi. Çok da güzel bir durumdu. Kimin nasibin de varsa o buldu işte"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA