'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası (2)
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'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası (2)

28.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:31
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası (2)

PROF. DR. BEKTAŞ UYARMIŞTI: METEOR DÜŞMELERİNİ GÖRECEĞİZ, DAHA YENİ BAŞLADIKTürkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi sosyal medyada takipçileri arasında en çok...

PROF. DR. BEKTAŞ UYARMIŞTI:  METEOR DÜŞMELERİNİ GÖRECEĞİZ, DAHA YENİ BAŞLADIK

Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi sosyal medyada takipçileri arasında en çok paylaşım yapılan konular arasında yer alırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın ise geçen yıl Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; bu tür doğa olaylarının görüleceğini söyleyerek 'daha yeni başladık' dediği ortaya çıktı.

'ŞOK' ŞEKLİNDE GÖRÜLEN DOĞA OLAYI'

Meteor yağmuru ve meteor düşmesinin, dünyanın en doğal olaylardan oluğunu, korkulacak ve endişe edilecek durum olmadığını belirten Prof. Dr. Bektaş, "Meteor yağmurlarının bile takvimi var. Kuzey yarım kürede özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede bu meteor yağmurlarının daha çok şov şeklinde görmek mümkün. Bunlar nedir? 'Uzayda kuyruklu yıldızların molozları' diyebileceğimiz parçalardır. Bu parçalar atmosfere girdikleri andan itibaren yüksek sıcaklık ve sürtünmeden dolayı azami bir enerji açığa çıkarıyorlar ve parlıyorlar. Bunların büyük bir kısmı atmosferde eriyor ve dünyaya da taş olarak düşmüyor ama bazıları da taş olarak düşüyorlar. Dünyanın sonunun meteor çarpması sonucu olacağı yönünde teoriler de var. Üniversiteye bazı vatandaşlar bu tip taşları getiriyorlardı. Göktaşı mı, değil mi; öğrenmek için. Bu doğa olayı bir 'şok' şeklinde görülen doğa olayı. Endişe edilecek ve korkulacak bir durum söz konusu değil. Meteor düşmelerini görebileceğiz, daha yeni başladık" şeklide değerlendirmede bulunmuştu.

Fatih TURAN/TRABZON,-


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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