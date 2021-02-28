"Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası
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"Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü" iddiası

28.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 10:01

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı.

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün gece saat 22.57'de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun'un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu. Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.  


- Trabzon
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası
'Göktaşı düştü; birçok ilden görüldü' iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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