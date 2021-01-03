Göksu Öngören kimdir? CNN Türk Masası sunucusu Göksu Öngören Özgür kaç yaşında nereli?
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Göksu Öngören kimdir? CNN Türk Masası sunucusu Göksu Öngören Özgür kaç yaşında nereli?

03.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:00
Göksu Öngören kimdir? CNN Türk Masası sunucusu Göksu Öngören Özgür kaç yaşında nereli?

Sunucu Göksu Öngören başarılı sunuculuğu ile izleyicilerin beğenişinizi topluyor. Peki, Göksu Öngören Özgür kaç yaşında nereli? Göksu Öngören Özgür mesleği ne? Göksu Öngören kimdir?

Ekranlarda sunucu, spiker olarak görülen Göksu Öngören hakkında araştırmalar yapılıyor. Başarılı sunucu hakkında Göksu Öngören kimdir? Göksu Öngören Özgür kaç yaşında nereli? Göksu Öngören Özgür mesleği ne gibi konular merak ediliyor.

GÖKSU ÖNGÖREN ÖZGÜR KİMDİR?

Göksu Öngören Özgür, asker bir ailenin ikinci çocuğu olarak, Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.

İstanbul'da Beykent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'ne girdi. Üniversitede okurken, İstanbul TRT Haber Merkezi'nde muhabir olarak çalıştı. 3 sene boyunca muhabirlik yaptıktan sonra ekrana çıkmaya başladı. Lisans tezini hazırlamak için yaklaşık 1 sene çalışmaya ara verdi. Lisans tezini "Siyasal İletişim ve Propaganda" konusunda hazırladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli yerel ve ulusal kanalın haber merkezinde görev aldı, her zaman kendi haber bülteninin hem editörlüğünü hem sunumunu gerçekleştirdi.

TVEM kanalında, yaklaşık 5 sene, "Ana Haber Bülteni"ni sundu ve haber müdürlüğü görevini üstlendi. Haber bültenlerinin yanı sıra çeşitli programlar da hazırlayıp sundu. 'Dünya Gündemi' programı ile farklı ülkelerdeki siyasi, ekonomik ve her türlü yaşam haberlerini ekrana taşıdı. Temsilcilerle yaptığı canlı bağlantılarla aktif bir program hazırladı. Son olarak hazırlayıp sunduğu 'Her Şeyin Başı Sağlık' programıyla da, alanında uzman doktorlar ile insan sağlığına katkı sağlamak açısından önemli bir proje gerçekleştirdi. Özgür, Türkiye ve dünya tarihine yakından tanıklık etti, birçok önemli yayında hem editörlük hem moderatörlük yaptı.

Özgür, sıklıkla doğa ile iç içe mekanları tercih ediyor, ruhunu ve bedenini bu şekilde dinlendiriyor.

Hayvanları çok seviyor. Evinde de evcil hayvanları var. Sokak hayvanlarına elinden geldiğince yardım ediyor, barınakları sıklıkla ziyaret ediyor.

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