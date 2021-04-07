Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
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Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Bilecik'te Göksu nehrinin yüksek kesimlerdeki şiddetli sağanak yağışta dolayı taşması sonucu 200 dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

Bilecik'te Göksu nehrinin yüksek kesimlerdeki şiddetli sağanak yağışta dolayı taşması sonucu 200 dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

Osmaneli ilçesi sınırları içinden geçen Göksu nehrinin debisi, havaların ısınması sonucu karların erimesi ve aşırı yağmur sebebi ile arttı ve su taşkını meydana geldi. İlçeye bağlı Düzmeşe köyünde 200 dönüm tarım alanına ekili ceviz, şeftali, ayva, ıspanak ve yeni ekilen sera altında bulunan kavun, karpuz bahçeleri su altında kaldı.

"Suların araziden çekilmesinden sonra kesin hasar tespiti meydana çıkacak"

Düzmeşe Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Hayati Kaba, şu ana kadar yaklaşık 200 dönüm ekili alanın zarar gördüğünü söyledi. Kaba, "Suların gece geç saatlere kadar yükselmeye devam edebileceği bildirildi. 200 dönüm arazi içerisinde çiftçilerimizin sulama motorları ve bu motorlara bağlı bulunan su boruları da sele kapılıp gitmiştir. Suların araziden çekilmesinden sonra kesin hasar tespiti meydana çıkacak. Göksu nehrinin köyümüz sınırları içerisinde Uluca mevkiinde bulunan köprünün suların yükselmesi ve nehrin büyük büyük ağaçları sürükleyip getirmesinden dolayı yıkılma tehlikesi altında" dedi.

"Yaklaşık 200 dönüm arazimiz sular altında kaldı"

Düzmeşe Köyü'nde çiftçilik yapan Abdullah Küçük, arazilerinin içerisinden geçen Göksu nehrinin aniden taştığını anlatarak, "Bunun sebebinin yüksek kesimlerdeki karları erimesi ve yağışların çoğalmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Yaklaşık 200 dönüm arazimiz sular altında kaldı. Yetkililerimizden bir an önce gelip durumu yerinde incelemelerini ve bize destek olmalarını rica ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Göksu nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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