Göksu Çayı'nda balık ölümleri
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Göksu Çayı'nda balık ölümleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Göksu Çayı'nda çok sayıda balık telef oldu.

03.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:42

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Göksu Çayı'nda çok sayıda balık telef oldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Kadir Kandemir, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ilçede Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımı devam eden Çetintepe Barajı alanında bulunan Göksu Çayı yatağının devam eden kısmından baraj inşaatında kullanılmak üzere kum alındığını bildirdi.

Bu nedenle dere yatağında zorunlu değişikliğe gidildiğini aktaran Kandemir, "Su akışı kesilen alanda akış olmamasından dolayı yer yer küçük su birikintileri oluşmuş olup, bu birikintilerde bulunan balıkların oksijen miktarının da azalmasından dolayı öldüğü tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Göksu Çayı'nda balık ölümleri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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