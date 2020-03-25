Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?
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Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, İstanbul, Güncel

Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Başakşehir Kulübü Başkanı olan Göksel Gümüşdağ'ın hayatına dair detaylar araştırılıyor. Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?

25.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:05
Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ spor ve siyast gündmeinde sık sık adı geçerken bu günlerde kişisel sağlığı nedeniyle ülkede gündem oldu. Peki, Göksel Gümüşdağ kimdir? Göksel Gümüşdağ kaç yaşında ve nereli?

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ doğum tarihi: 10 Ekim 1972

Göksel Gümüşdağ 47 yaşında,

Göksel Gümüşdağ nereli: Doğum yeri, İstanbul

Göksel Gümüşdağ eşi: Müge Gümüşdağ (e. 2006)

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir. Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

SPORTİF GÖREVLER

İstanbul Başakşehir FK Başkanı 2014- …

Kulüpler Birliği Başkanı 2014-2017

İstanbul Büyükşehir Belediye SK Başkanı 2006-2011

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