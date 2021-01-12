Göksel Gümüşdağ Galatasaray kongre üyesi mi? Göksel Gümüşdağ kimdir?

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, spor ve siyaset gündeminde sık sık adı geçiyor. Bu günlerde ise Galatasaray kongre üyesi olup olmadığı merak edilen Göksel Gümüşdağ hakkında merak edilenleri derledik.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ GALATASARAY KONGRE ÜYESİ Mİ?

2018 yılında İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü kongre üyeliğini bıraktığını ilan etti.

Sporun özüne olan bakış açısına göre, bir kulübün başkanıyken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmenin kendisi için son derece doğal bir durum olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Son zamanlarda kamuoyunda, bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, 2014 yılı haziran ayından bu yana enerjisini İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün başarısı için harcarken, aynı zamanda Galatasaray Kulübünün de kongre üyesi olduğunu hatırlatarak, şu görüşlerini paylaştı:

"Başakşehir sevdam, sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim, Başakşehir'in zirvede olmasıdır. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum."

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ KİMDİR?

Göksel Gümüşdağ doğum tarihi: 10 Ekim 1972

Göksel Gümüşdağ kaç yaşında: 47 yaşında,

Göksel Gümüşdağ nereli: Doğum yeri, İstanbul

Göksel Gümüşdağ eşi: Müge Gümüşdağ (e. 2006)

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir. Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

SPORTİF GÖREVLER

İstanbul Başakşehir FK Başkanı 2014- …

Kulüpler Birliği Başkanı 2014-2017

İstanbul Büyükşehir Belediye SK Başkanı 2006-2011