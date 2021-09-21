Gökhan Türkmen'den üçüncü orman - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökhan Türkmen'den üçüncü orman

Bültenler - Haberler | Güncel
Gökhan Türkmen'den üçüncü orman

Doğa için yaptığı farkındalık yaratan çalışmalarla dikkat çeken ünlü sanatçı Gökhan Türkmen'i konser programı için geldiği İzmir'de Ege Orman Vakfı Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sırma Buğdaycı ziyaret etti.

Ege Orman Vakfı iş birliği ile ikinci ormanları Melis Özsoysal Ormanı'nı oluşturan Gökhan Türkmen'e "Doğa Dostu Sertifikası" takdim eden Buğdaycı doğaya katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Vay Halimize, İnsanız Ayıbı yok ve Yüzüme Vurma şarkılarının dijital gelirini Ege Orman Vakfı'na bağışlayarak ve özel günlerde fidan bağışında bulunarak Melike Turgut ve Melis Özsoysal Ormanları'nı oluşturan Gökhan Türkmen kısa süre önce hayatını kaybeden tiyatro emekçisi Uğur Şenay adına üçüncü ormanlarını oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını belirtti. Türkmen; "Çocuklarımız için, geleceğimiz için Ege Orman Vakfı iş birliği ile yeni ormanlar oluşturmaya devam edeceğim." dedi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Gökhan Çıra Pınar Deniz
Spor Fatih Terim Mesut Özil Cristiano Domagoj Vida
Tüm Haberler Hava Durumu Mustafa Demir Güzel Sözler Şans Oyunları Kerem Aktürkoğlu Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gökhan Türkmen'den üçüncü orman - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 09:32:40. #1.12#