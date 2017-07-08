Gökhan Taşkın Haberini Yalanladı!

Flash TV'nin ünlü haber sunucusu Gökhan Taşkın'ın, Beyoğlu'nda sabaha karşı eğlence çıkışı arkadaşını topuğundan silahla vurduğu iddia edilmişti.

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay ise, Instagram adresinden yaptığı paylaşımla haberi yalanladı. Akay, "Gökhan Taşkın haberi doğru değildir. Gökhan şu an Flaş TV'de işinin başında. Kavga ve vurulma olayı yoktur. Zaten Gökhan'ı çok iyi tanıyorum, çok kez eğlencelerde birlikte olduk ve öyle bir taşkınlık yapacak biri değildir." notunu düştü.