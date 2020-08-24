Gökhan Özbolat kimdir? Gökhan Özbolat nereli, kaç yaşında? Tik Tok fenomeni olarak bilinen Gökhan Özbolat kimdir araştırılıyor. Gogo olarak videolar hazırlayan fenomen isim, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldi. Gogo Gökhan Özbolat kaç yaşında?

Gökhan Özbolat, sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre Çorum'da doğdu. Sosyal paylaşım sitesi Tik Tok'ta yayımladığı videolarla popüler hale geldi. Gogo takma adıyla bilenen Gökhan Özbolat hayatı haberimizde.

GÖKHAN ÖZBOLAT KİMDİR?

Fenomen olarak anılan Özbolat'ın sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre, 7 Şubat 1997 tarihinde Çorum'da doğdu ve Ankara'da yaşıyor. Eğitimini Ankara'da tamamlayan Özbolat, Tik Tok paylaşımlarıyla tanındı.

Gökhan Özbolat, Instagram'dan yapılan canlı yayın sırasında kız arkadaşını darp ettiği görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Eski bir olay olduğunu belirterek, gerekli işlemlerin yapıldığını dile getirdi. Diğer yandan aldatılma olayı ile alaklı olarak durumun geliştiğini de ekledi.

Olay zamanla büyüdü ve sosyal medyada Gökhan Özbolat adına başlıklar dahi açıldı. Fenomen ismin tutuklanmasını talep eden birçok kullanıcı bulunuyor.